ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessbudget
ADVERTISEMENT

Video | ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆಯ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ರಚಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:02 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‌‌ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026–27: ಸವಾಲುಗಳೇನು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‌‌ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026–27: ಸವಾಲುಗಳೇನು?
‌‌ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026–27: ಸವಾಲುಗಳೇನು?
BudgetNirmal sitaramUnion Budget-2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT