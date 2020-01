2018-19ರ ಜಿಡಿಪಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಶೇ 6.8ರಿಂದ ಶೇ 6.1ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರ 2018–19ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿ ದರವನ್ನು (ಜಿಡಿಪಿ) ಶೇ 6.8ರಿಂದ ಶೇ 6.1ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಇಳಿ ಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ವೃದ್ಧಿ ದರ ಶೇ 4.5ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.

Government of India has revised GDP growth rate for 2018-19 to 6.1% from 6.8% pic.twitter.com/kXXeSOBgVU

ಶನಿವಾರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನಾದಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿದ 2018–19ರ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿ ದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2020–21ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 6–6.5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೃದ್ಧಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಶೇ 7ರಿಂದ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.

2018–19 ಮತ್ತು 2017–18ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 6.1 ವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ 139.81 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಶೇ 7 ವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ₹ 131.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

GDP growth rates for 2017-18 and 2018-19 have been revised DOWNWARDS. The state of the economy under MODI-1 was actually worse than what we believed so far.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 31, 2020