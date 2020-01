ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ Live: ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರೀತಿ ಶ್ಲಾಘನಾರ್ಹ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಸಮಾಜದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣ ಲೈವ್ ನೋಡಿ

Watch LIVE: President of India addressing the joint sitting of both Houses of Parliament, at the beginning of #BudgetSession 2020 https://t.co/fx30SwSJzk

— PIB India (@PIB_India) January 31, 2020