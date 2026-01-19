<p>2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1 ರಂದು ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಎಟ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಎದುರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p> .ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ಫೆ.1 ಭಾನುವಾರ ಷೇರುಪೇಟೆ ಓಪನ್.<h2>ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್</h2><p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ವಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭವೂ ಆಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಲಾಭಗಳು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಇರುವುದು ಅನುಮಾನ. </p><h2>ಟಿಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ</h2><p>ಸದ್ಯ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಒಂದೇ ದರ ಟಿಡಿಎಸ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲವು ದರ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು 2–3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.ಝೆರೋಧಾ ಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ₹8 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ.<h2>ಹಳೆ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ</h2><p>ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗೆಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಳೆ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗಬಹುದೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಮಂದಿ ಈಗಲೂ ಹಳೆ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><h2>ಸೆಕ್ಷನ್ 24 (ಬಿ) ಅಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತ</h2><p>ಹಳೆ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ವಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸುವ ₹ 2 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 (ಬಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p><h2>ದಂಪತಿಗೆ ಜಂಟಿ ತೆರಿಗೆ</h2><p>ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಗೆ ಜಂಟಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳೂ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ.ತೆರಿಗೆ</p>.ಆಳ–ಅಗಲ | ಇಂಗಾಲದ ತೆರಿಗೆ: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?.<h2>ಇ.ವಿಗಳಿಗೆ ಕಾರು ಸೌಲಭ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ</h2><p>ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 (3) ಅಡಿ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನೀಡಿದ ಕಾರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರಿಗೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇವಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂಕಣ | ಹಣಕಾಸು, ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>