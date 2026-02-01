ಬಜೆಟ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು: ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆ-ವೆಚ್ಚ ಹೇಗೆ?

<p><strong>ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</strong> </p><p><strong>ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆ ಹೇಗೆ? (ಶೇಕಡವಾರು)</strong></p><ul><li><p>ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ: 18%</p></li><li><p>ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ: 21%</p></li><li><p>ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕ: 4%</p></li><li><p>ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ: 6%</p></li><li><p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳು: 15%</p></li><li><p>ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ: 10%</p></li><li><p>ಸಾಲಯೇತರ ಬಂಡವಾಳ: 2%</p></li><li><p>ಸಾಲ: 24%</p> </li></ul>.<p><strong>ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಹೇಗೆ (ಶೇಕಡವಾರು)</strong></p><ul><li><p><strong>ತೆರಿಗೆ & ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲು: 22%</strong></p></li><li><p><strong>ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ: 20%</strong></p></li><li><p><strong>ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು: 17%</strong></p></li><li><p><strong>ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ: 11%</strong></p></li><li><p><strong>ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳು: 8%</strong></p></li><li><p><strong>ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ & ಇತರೆ ಖರ್ಚು: 7%</strong></p></li><li><p><strong>ಸಹಾಯಧನ: 6% </strong></p></li><li><p><strong>ಪಿಂಚಣಿ: 2%</strong></p></li><li><p><strong>ಇತರೆ ಖರ್ಚು: 7%</strong></p></li></ul>. <p><strong>ವಲಯವಾರು ವೆಚ್ಚ: (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</strong></p><p><strong>ಸಾರಿಗೆ: 5,98,520</strong></p><p><strong>ರಕ್ಷಣೆ: 5,94,585</strong></p><p><strong>ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ: 2,73,108</strong></p><p><strong>ಗೃಹ: 2,55,234</strong></p><p><strong>ಕೃಷಿ: 1,62,671</strong></p><p><strong>ಶಿಕ್ಷಣ: 1,39,289</strong></p><p><strong>ಇಂಧನ: 1,09,029</strong></p><p><strong>ಆರೋಗ್ಯ: 1,04,599 </strong></p><p><strong>ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ: 85,522</strong></p><p><strong>ಐಟಿ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಕಾಂ: 74,560</strong></p><p><strong>ವಾಣಿಜ್ಯ & ಕೈಗಾರಿಕೆ : 70,296</strong></p><p><strong>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ: 62,362</strong></p><p><strong>ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ: 55,756</strong></p><p><strong>ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತ: 45,500</strong></p><p><strong>ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ: 22,119</strong></p><p><strong>ಹಣಕಾಸು: 20,649</strong></p><p><strong>ಈಶಾನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ: 6,812</strong></p>.<p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು</strong></p>.Union Budget:ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ಮಾತ್ರ.Union Budget 2026: ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಯವ್ಯಯದ ಸೂತ್ರ .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>