ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನೆರವು

ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸು. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಸಾಲದ ಇಎಂಐ (ಮಾಸಿಕ ಕಂತು) ಕಟ್ಟುವುದು, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಇದ್ದಿದ್ದೇ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ, ಸಾಲದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಕಾರು ಕೊಂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡದೆ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ? ಹೌದು, ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಭಾರವಿಲ್ಲ, ಇಎಂಐ ತಲೆಬಿಸಿಯಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಾ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

₹10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆ ಎಷ್ಟು?: ಕಾರಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹12 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ₹2 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನುಳಿದ ₹10 ಲಕ್ಷವನ್ನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 9ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹20,760 ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಅಸಲಿನ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ₹2.45 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹12.45 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಮೌಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ತೀರ್ಮಾನವಲ್ಲ.

ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಹೇಗೆ?: ಈಗ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ₹12 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪೇರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಹೂಡಬೇಕು, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೂರೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.

7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ₹12 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಾಸಿಕ ₹10 ಸಾವಿರ ಎಸ್ಐಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹8.4 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 12ರ ಗಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ₹3.6 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿದರೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ಪೇರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹15 ಸಾವಿರ ಎಸ್ಐಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹9 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೇ 12ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ₹3 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ₹12 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂರೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ₹12 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹28 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ₹28 ಸಾವಿರ ಎ