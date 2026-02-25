ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತೀದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ‌ಅಮೆಜಾನ್‌

<p>ವಿಶ್ವದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ‘ಅಮೆಜಾನ್’ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿ ಒಂದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಟಾಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅದರ ಎರಡನೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 12 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಪಾವತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸೇವೆ ಇರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಂನಿಯಲ್ಲಿ 7,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗಳು, 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಹಾಲ್ಗಳು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿಶೇಷ ಕೆಫಿಟೇರಿಯಾ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ₹3.64 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹3.18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು</strong></p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಮೇಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ 10 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ. 7 ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 130ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 80,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>