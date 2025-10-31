Amazon layoffs: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ 800 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 14 ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವ ಅಮೆಜಾನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತದ 800 ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ನೌಕರಿಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಇ–ಮೇಲ್ಗಳು ಬರತೊಡಗಿವೆ ಎಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವವರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1.5 ಲಕ್ಷ ಋತು ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಮೆಜಾನ್.<p>ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇವಾ ಘಟಕಗಳು, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ / ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ‘ಪಿಂಕ್ ಸ್ಲಿಪ್’ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಅಮೆಜಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,30,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಅಮೆಜಾನ್.<p>ವಜಾಗೊಂಡ ಕೆಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಇ–ಮೇಲ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ‘ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್’ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊ’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರಿ ಕಡಿತ ನಡೆದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಸಿದರೂ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ.</p>.Amazon Job Cut: ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 14 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ.<p>ಕಂಪನಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೌಶಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಸಿಐಇಎಲ್ ಎಚ್ಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂ.ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಅಮೆಜಾನ್, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮತಿ: ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಡ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>