ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡೊಮೇನ್‌ ಬದಲು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು .bank.in ಡೊಮೇನ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಈಗ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://canarabank.bank.in ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಸುತ್ತೋಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>bank.in ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್ ಒತ್ತೆಯಂತಹ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>