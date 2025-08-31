<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ರಫ್ತಿಗೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಿದೆ. ಇದು ಪೂರೈಕೆ ಸವಾಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದು, ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಚೀನಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ (ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ – ಎಸ್ಎಫ್ಐಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತವು ಚೀನಾದಿಂದ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚೀನಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು, ಚೀನಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಆಮದು ಮೇಲೆ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ರಫ್ತು ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿ, ಬೆಲೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>