ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು..

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 19 ಕೆ.ಜಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹111 ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಇದು ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಢಾಬಾ ಮತ್ತು ಕೇಟರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಳಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 19 ಕೆ.ಜಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹1,580.50ನಿಂದ ₹1,691.50ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ₹1,684 ನಿಂದ ₹1,795ಕ್ಕೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹1,531.50ನಿಂದ ₹1,642.50ಕ್ಕೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹1,739.50ನಿಂದ ₹1,849.50ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹1,787ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹10 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹5 ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಆಧರಿಸಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ.</p>