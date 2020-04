ನವದೆಹಲಿ: ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ವಿಮೆಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 21ರ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೋವಿಡ್‌–19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ 25ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 14ರ ವರೆಗೂ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಟೊ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ 21ರ ವರೆಗೂ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Government provides relief for third party Motor Insurance & Health policy holders in the light of #COVID19 lockdown.

