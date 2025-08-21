<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಆತಿಥ್ಯ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ, ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಸಿಎಚ್ಎಚ್ಎಲ್) ‘ವಿಐಪಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಷಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ‘ವ್ಯಾಲಿ ವಿಸ್ಟಾ ರೆಸಾರ್ಟ್’ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿಲಾಸಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 51ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ರಾಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವಿಶೇಷ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ನಲ್ಲಿ 2 ರಾತ್ರಿ, 3 ಹಗಲುಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. </p>.<p>ಮೂರು ದಶಕದಿಂದ ಕಂಪನಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆತಿಥ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಹಿವಾಟನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>