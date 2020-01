ಭಾರತ, ಚೀನಾವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನೂ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಟ್ರಂಪ್‌

ದಾವೋಸ್‌: ‘ಭಾರತ, ಚೀನಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೀಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಪರಿಮಿತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ) ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ,’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡ್‌ನ ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಚೀನಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ,’ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

US President Donald Trump: As far as I am concerned, we are a developing nation too. But they (China & India) got tremendous advantages by the fact that they were considered 'developing' & we were not. And they shouldn’t be. But if they are, we are. https://t.co/zkVFdTbKNr

— ANI (@ANI) January 22, 2020