‘ದಿಗಂತರಾ’ದಿಂದ ₹450 ಕೋಟಿ ಸಿರೀಸ್‌ ಬಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಪನಿ 'ದಿಗಂತರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್' ಸಿರೀಸ್–ಬಿ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹450 ಕೋಟಿ) ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>360 ಒನ್ ಅಸೆಟ್, ಎಸ್ಬಿಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಪಾನ್, ರೋನಿ ಸ್ಕ್ರೂವಾಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿರುವ ಪೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲಾರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಆಚೆಗೆ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಉಪಗ್ರಹಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ತಯಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಿದೆ.</p>.<p>ದಿಂಗತರಾ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ 'ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಕಂಪನಿ'ಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸ್ವದೇಶಿ ಯಂತ್ರಾಂಶ, ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>