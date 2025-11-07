<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹88 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಸ್ಟಾಕ್ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರು ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಷೇರುದಾರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜಾರಿಯಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 12ರಷ್ಟಿರುವ ಮಸ್ಕ್ ಪಾಲು ಶೇ 25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಬಿನ್ ಡೆನ್ಹೋಮ್ ಅವರು ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಟೆಸ್ಲಾದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಈ ಪೂರ್ಣ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಮಸ್ಕ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 12 ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಟೆಸ್ಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹177 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿದಾಗ ಮೊದಲ ಕಂತು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹133 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಇದೆ. ಇದು 8.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (₹753 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬೇಕಿದೆ. 2 ಕೋಟಿ ಟೆಸ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಈ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>