ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ| ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 12:50 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 12:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2024 -ಟಾಪ್-5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯಗಳಿವು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರಫ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಫ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
ರಫ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
MaharashtraExportNiti Ayoga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT