ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ| ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ– 2024ರಲ್ಲಿ (Export Preparedness Index-EPI) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಇವೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-5ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ.</p>.<blockquote>ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2024 -ಟಾಪ್-5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯಗಳಿವು..</blockquote>. <ul><li><p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ</p></li><li><p>ತಮಿಳುನಾಡು</p></li><li><p>ಗುಜರಾತ್</p></li><li><p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ</p></li><li><p>ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ</p></li></ul> .<p>ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮೊದಲಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ದಾದ್ರ ಮತ್ತು ನಗರ್ ಹವೇಲಿ, ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.</p> .<p>ರಾಜ್ಯಗಳ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.</p>.ರಫ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ.