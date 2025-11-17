ಫೆಮಾ ಪ್ರಕರಣ: ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಇ.ಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಗೈರು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಫೆಮಾ) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇ.ಡಿ) ವಿಚಾರಣೆಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಮೂಹದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರಾದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಇಂದು (ನ.17) ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಇ.ಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. </p><p>ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ಆದರೆ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಇ.ಡಿ ಹೊಸ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇ.ಡಿ ಮೂರನೇ ಸಲ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. </p><p>66 ವರ್ಷದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ತನಿಖೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದು, ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜೈಪುರ-ರೀಂಗಸ್ ಟೋಲ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. </p>.ಇ.ಡಿ.ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರು: ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮನ್ಸ್.ಫೆಮಾ ಪ್ರಕರಣ: ಇ.ಡಿ ಮುಂದೆ ವರ್ಚ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಹಾಜರಾಗುವೆ ಎಂದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>