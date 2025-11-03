ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ₹14 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ

ಸತತ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿಲುವು ಬದಲು
ಪಿಟಿಐ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:31 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:31 IST
Investment

