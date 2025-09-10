<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ 50 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲದ ಬೆಲೆ ₹30ರಿಂದ ₹35ರವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವು ಸಹ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಶೇ 5ರಿಂದ ಶೇ7ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>