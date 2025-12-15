<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯುವ ವರ್ಗದವರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನವನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಪಡೆದ ಸಣ್ಣ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದೆ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಜನರು ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಪೈಕಿ 26–35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವಿನವರ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳ ಎರಡನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 38ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕೂಡ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದುಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಎರಡನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಬಂದ ಕೋರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಶೇ 19ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಆದರೆ 36–55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಮ. ಈ ಕ್ರಮದ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಭವೇಶ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>