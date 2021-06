ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 66 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ದರದಿಂದಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯು ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೂ ಸರಳೀಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌–19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತಹ ಹಲವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

For smaller taxpayers having aggregate turnover upto Rs. 5 crores, Quarterly Return and Monthly Payment scheme has been introduced w.e.f. 01.01.2021 wherein the taxpayers can file their GSTR-3B return quarterly instead of monthly, while they are required to pay tax monthly. (1/2) pic.twitter.com/qHQG7dW79N

ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುದಾರರು ಕಂಪೊಸಿಷನ್‌ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡ 6ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ತೊಡಕಾಗಿದ್ದವು. ಈವರೆಗೆ 66 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Overall, GST rates have been reduced on 400 goods and 80 services. Given that, in the pre-GST regime, the combined Centre and States rates were more than 31% on most of the items; this reduction marks a significant relief for the taxpayer. #4yearsofGST

