ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು GST ಸುಧಾರಣೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು: ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗುರುವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ India MedTech Expo 2025 ಹಾಗೂ IPHEX 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಾಚುತಪ್ಪದೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಬುಧವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.Next-Gen GST | ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಡಿತ?.ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ | ಗೂಳಿ ಓಟ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 900 ಅಂಶ ಏರಿಕೆ.