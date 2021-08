ನವದೆಹಲಿ: ಹೊಸ ಐ.ಟಿ. ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಕುರಿತು ಖುದ್ದಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಇನ್ಫೊಸಿಸ್‌ ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್‌ ಪಾರೇಖ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಜಾಲತಾಣವು ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಾರೇಖ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ 21ರಿಂದ ಜಾಲತಾಣವು ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Ministry of Finance has summoned Sh Salil Parekh,MD&CEO @Infosys on 23/08/2021 to explain to hon'ble FM as to why even after 2.5 months since launch of new e-filing portal, glitches in the portal have not been resolved. In fact,since 21/08/2021 the portal itself is not available.

