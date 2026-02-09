ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 96 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 96 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಕರ ಸಂಘದ (ಐವಿಪಿಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ್ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು 1.67 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ (ಎಸ್ಇಎ) ಪ್ರಕಾರ, 2024–25ರ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.6 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಆಗಿತ್ತು. ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ₹1.61 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>2025–26ರ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 85 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ, 55 ಲಕ್ಷ ಸೋಯಾ ಎಣ್ಣೆ, 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಇತರೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ದೇಸಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>