ಭಾರತ-ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಇಯು) ನಡುವೆ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಫ್ಟಿಎ) ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p><p>*ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಣ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p>*ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. </p><p>*ಯುರೋಪಿನ ಕಾರುಗಳು, ವೈನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ </p>.ಭಾರತ ಇಂಧನ ವಲಯವು 500 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ.ಭಾರತದ ವೈನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ: ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬೆಲೆ.<p>*ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 99ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. </p><p>*ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. </p><p>*ಎಫ್ಟಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ, ಚರ್ಮ, ಸಾಗರ ಉತ್ಪನ್ನ, ರತ್ನ, ಆಭರಣಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 33 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ರಫ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>*ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ರಫ್ತು ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು. </p><p>*ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಾಹನಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾದರಿಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಿಂದಲೂ ರಫ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. </p><p>*ಹೈ-ಟೆಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. </p><p>*ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಡಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. </p><p>*ಐಟಿ/ಐಟಿಇಎಸ್, ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ 144 ಉಪ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ. </p><p>*ಭಾರತದ 102 ಉಪ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ. </p><p>*ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. </p><p>*ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ </p><p>*ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲಿಕೆ</p><p>*ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾರತದ 22ನೇ ಎಫ್ಟಿಎ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದೆ. </p>.ಭಾರತ–ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?.India, EU Deal: ಯುರೋಪ್ನ ಕಾರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿಮಾನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ.