ಇಂಡಿಗೊ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 78 ಇಳಿಕೆ: ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಗೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 78ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹549 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹2,448 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ₹577 ಕೋಟಿ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ₹969 ಕೋಟಿ ಹೊರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹22,992 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ ₹24,540 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>