Instamart: ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹ 17.78 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹ 17.78 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ 'ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಾರ್ಟೆಡ್ 2025' ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸಿಒಒ ಹರಿ ಕುಮಾರ್ ಗೋಪಿನಾಥನ್, 'ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ವಿಕ್ ಕಾರ್ಮ್ ಕಾಮಧೇನು ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಹಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಫೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೈನಂದಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 17.78 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ದಾರಾಳರು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 68,600 ಅನ್ನು ಟಿಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ₹ 59,505 ಟಿಪ್ ನೀಡಿದ್ದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೊರಿಯನ್ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 59 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು 23 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿವೆ.</p><p>ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಫೆರೆರೊ ರೋಷರ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ, ಕುಸಿದಿದೆ.</p><p>ಹಾಲಿಗಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.</p>