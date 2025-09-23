<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಜಿಯೊ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಕ್ರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫಂಡ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಫಂಡ್ನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಗಿರಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಯೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೊ (ವೆಚ್ಚಗಳು) ಶೇ 0.50ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಯೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚವು ಈ ವಿಭಾಗದ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಯೊ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಒಡ್ಡಿತ್ತು.</p>.<p class="title">ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜಿಯೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದರೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>