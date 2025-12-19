<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜಪಾನ್ನ ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಯುಎಫ್ಜೆ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸಮೂಹವು (ಎಂಯುಎಫ್ಜಿ) ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಷೇರನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ₹39,618 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಇದುವರೆಗಿನ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡದಾದ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಎಂಯುಎಫ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಫ್ಡಿಐ ಹರಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>