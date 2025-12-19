ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಶ್ರೀರಾಮ್‌ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಷೇರು ಜಪಾನ್‌ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:36 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
JapanFinanceshare

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT