ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹105ರ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು?

ನವದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ತಡೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು 34 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ₹104.90ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹96.72 ಆಗಿದೆ.

The price of petrol & diesel in #Delhi is at Rs 98.81 per litre and Rs 89.18 per litre respectively today

Petrol & diesel prices per litre - Rs 104.90 & Rs 96.72 in #Mumbai, Rs 99.82 & 93.74 in #Chennai, Rs 98.64 & Rs Rs 92.03 in #Kolkata pic.twitter.com/paiqhUZh3L

— ANI (@ANI) June 29, 2021