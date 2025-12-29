<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ 2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ವರದಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶಾಖೆಗಳು ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 2023–24ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2,53,417 ಎಟಿಎಂಗಳಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಟಿಎಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2,51,057ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. </p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಎಟಿಎಂ ಸಂಖ್ಯೆ 1,34,694ರಿಂದ 1,33,544ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಎಟಿಎಂ 79,884ರಿಂದ 77,117 ಆಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>