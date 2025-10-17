ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಲಾಭ ಶೇ 9.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಲಾಭವು ಶೇ 9.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ರಿಟೇಲ್ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹18,165 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹16,563 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ₹26,994 ಕೋಟಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಲಾಭ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ.</p>.<p class="title">ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 13ರಷ್ಟು, ರಿಟೇಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಜಿಯೊ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಲಾಭ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹7,379 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ವರಮಾನವು ₹208 ಇದ್ದಿದ್ದು ₹211.4ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಜಿಯೊಮಾರ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಯು ಈಗ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಿಯೊಮಾರ್ಟ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜಿಯೊಮಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ 10 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಯೊಮಾರ್ಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ 58 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>