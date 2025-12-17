ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Dollar vs Rupee: 90.93ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ

ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
US dollarRupeeDollarIndian Rupee

