<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 'ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಸ್ಬಿಐ) ನೀಡಿದ ಗೃಹಸಾಲ ಮೊತ್ತವು ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್.ಸೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯು ಗೃಹ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2011ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. 2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ₹8.31 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ₹9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಗಳ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಎಂದು ಸೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗೃಹ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯು ಶೇ 14.4ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು, ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>2024–25ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗೃಹ ಸಾಲ ವಿಭಾಗದ ಎನ್ಪಿಎ ಶೇ 0.72ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ಪಿಎಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p>