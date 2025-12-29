Silver, Gold Price: ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ; ಚಿನ್ನವೂ ದುಬಾರಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ₹14,387 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆ. ಜಿ ದರ ಈಗ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. </p><p>ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ ಆರನೇ ದಿನವೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹2,54,174 ಆಗಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ 15.04 ಅಂದರೆ ₹31,348 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>2024ರ ಡಿ.31ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹87,233 ಇತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ 191.4ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ₹1,66,941 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,42,420 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>