ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಸೋನಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವು ಘೋಷಣೆ

ಟೋಕಿಯೊ: ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಸೋನಿ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಸಮುದಾಯದ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೋನಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟೀವ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

'ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಸಾಗಣೆಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಟುರಿಸ್ಮೊ 7 ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದೆ.

We sincerely hope that peace will be restored in Ukraine and around the world. https://t.co/UI2R178AWE pic.twitter.com/q5t7C6M4my

— Sony (@Sony) March 2, 2022