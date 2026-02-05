<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹3,483 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣವು ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹5,485 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನ ₹70,108 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹94,472 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p class="bodytext">‘ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ನಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವು ಬಹಳ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಧೀಮನ್ ಗುಪ್ತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>