ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಕರ್ವ್, ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಾಹನ ಕಂಪನಿ ಮೋಟಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನದ (ಟಿಎಂಪಿವಿ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೈಲೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಎಂಪಿವಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 40 ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು 60ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>