ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌: ಆಡ್ರಿಯನ್‌, ನಿಧಿ ‍ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ‘ಡಬಲ್‌’ ಸಾಧನೆ

15, 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ಗೆ ತೆರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:56 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:56 IST
