ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಎಜಿಆರ್‌ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ: ವೊಡಾಫೋನ್‌ ಐಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ

ಎಜಿಆರ್‌ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿ * ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ ತೀರ್ಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:36 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Vodafone IdeaVodafone

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT