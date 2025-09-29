IPO: ಅ. 3ರಿಂದ ವಿ–ವರ್ಕ್ ಐಪಿಒ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ (ಐಪಿಒ) ಮೂಲಕ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿ–ವರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹615ರಿಂದ ₹648ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಆ್ಯಂಕರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಐಪಿಒಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಮೂಲಕ 4.63 ಕೋಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಿ–ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಬಸ್ಸಿ ಸಮೂಹವು ಶೇ 76.21ರಷ್ಟು ಷೇರು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿ–ವರ್ಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೇ 23.45ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>