Chess World Cup 2025: ಚೆಸ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಪಣಜಿ (ಪಿಟಿಐ): ಈ ತಿಂಗಳ 1ರಂದು ಚೆಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತದ 24 ಆಟಗಾರರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ಡಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಆರ್. ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ಸವಾಲು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ವಿರಾಮದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರೇ ಇರುವ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂಧರೋವ್ ಅವರು 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನದಿರ್ಬೆಕ್ ಯಾಕುಬೊಯೇವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾದ ವೀ ಯಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಇಸಿಪೆಂಕೊ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ. ‘ನಾನು ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ನೊದಿರ್ಬೆಕ್ ಯಾಕುಬೊಯೇವ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ ನನಗೆ ಅತೀವ ಸಂತಸವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಿಂಧರೋವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ (ಮಾರ್ಚ್–ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ) ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ ಸಹ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರ, 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನೊದಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೋವ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಹೊಸೆ ಮಾರ್ಟಿನೆಝ್ ಅಲ್ಕಂತಾರ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿ ಮಣಿದಿದ್ದರು.</p>.<p>23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಸಿಪೆಂಕೊ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರರನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಹಣಾಹಣಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವೀ ಯಿ ಸದ್ಯ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ (ಏಳನೇ) ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>