ಚುರುಮುರಿ: ಲಂಚವೇ ತಾಯಿ–ತಂದೆ!

<p>‘ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಮೂದಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದು ಬೋರ್ಡ್ನಂತೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತೆ. </p>.<p>‘ಇದೇನ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವರಸೆ. ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಅಂದಂಗಾಯ್ತಿದು’ ಎಂದು ನಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ. </p>.<p>‘ನೋಡು, ನೋಡು, ಇದೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು. ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತಾನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ’.</p>.<p>‘ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಿದು’ ಎಂದಳು. </p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ?’ </p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಒಬ್ಬರು, ಇಲ್ಲಿ ಲಂಚವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು’.</p>.<p>‘ಪಾಪ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು’.</p>.<p>‘ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿಸಿ 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡೂ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದಾರಂತೆ’.</p>.<p>‘ಓಹ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಂತಾಯ್ತು’ ನಾನೂ ನಕ್ಕೆ. </p>.<p>‘ಏನ್ ನಗ್ತೀರಾ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತೀರೋ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೂಳು ಇಲ್ಲದೆ ಮೂಲೇಲಿ ಮಲಗ್ತೀರೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ’ ಎಂದಳು. </p>.<p>‘ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ಆಶಯ, ಆಸೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪಾ?’ ಅಂದೆ ದೀನನಾಗಿ. </p>.<p>‘ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಾ?’ </p>.<p>‘ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹುಚ್ಚುತನವಾ?’ </p>.<p>‘ಮತ್ತೇನ್ರೀ… ಈಗ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರಿ, ಈಗ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಯಾರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ’ ಎಂದಳು.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು’</p>.<p>‘ಬೆತ್ತಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋರೆ ಹುಚ್ಚರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಲಂಚ ತಗೊಳೋ ಜನರಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರು’ ಎಂದಳು ವೇದಾಂತಿಯಂತೆ. </p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ ಏನದರ ಅರ್ಥ’ </p>.<p>‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೆಳೆಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಸಾಕಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ’ ಎಂದು ಒಳ ಹೋದಳು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>