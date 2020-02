ನವದೆಹಲಿ: ಫಾರ್ಮಾ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವೊಕಾರ್ಡ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್‌ ಜೆನೆರಿಕ್‌ ವಿಭಾಗಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಡಾ.ರೆಡ್ಡೀಸ್‌ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್‌ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭೂತಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೊಕಾರ್ಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್‌ ಜೆನಿರಿಕ್‌ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಡಾ.ರೆಡ್ಡೀಸ್‌ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ₹1,850 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ‌

ಉಸಿರಾಟ, ಚರ್ಮ, ನರಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ 62 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಔಷಧಿ ಮಾರಾಟ ಹಕ್ಕು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಡಾ.ರೆಡ್ಡೀಸ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ತಂಡಗಳು ಸಹ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

#DrReddysNews: Dr. Reddy’s Laboratories to acquire select business divisions of Wockhardt in India. Read more here: https://t.co/4ZsBMxc1HA