ನವದೆಹಲಿ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ, ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ಹಾಟ್‌ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡಲು ಹೋಗುವ ವಿತರಕರು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೊಮ್ಯೊಟೊ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಹಾಟ್‌ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು.

As promised earlier, we have started rolling out delivery bags which mention a hotline phone number to report rash driving by our delivery partners. Please remember – we don’t incentivise our delivery partners for on time deliveries, nor do we penalise them for late ones. (1/2) pic.twitter.com/Jic36Rt1qn

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) November 2, 2022