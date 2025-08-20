ಚುರುಮುರಿ: ಕಳವು ಕಳವಳ..

<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಡವೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಂಕ್ರಿ, ಸುಮಿ ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡವೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಕಾ?’ ಶಂಕ್ರಿ ಗೊಣಗಿಕೊಂಡ.</p>.<p>‘ಸರಗಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಕಣ್ರೀ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನೂ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತಿದ್ದೀನಿ’ ಅಂದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘ಹೌದು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಳ್ಳರು ಹೆಂಗಸಿನ 60 ಗ್ರಾಂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆಕೆ ಮೂರು ದಿನ ಅಡುಗೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಊಟಾನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ’ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾಪ! ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು?’</p>.<p>‘ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಗಂಡ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಊಟ ತಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ’.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕಳ್ಳತನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಹೋದ ವಾರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿಯ ಹೃದಯ ಕದ್ದ. ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು’.</p>.<p>‘ಕಿಡ್ನಿ ಕದಿಯುವುದು ಅಪರಾಧ. ಹೃದಯ ಕದಿಯುವುದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಂ’.</p>.<p>‘ಹೃದಯ ಕದ್ದವನು, ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೃದಯ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿದ್ದವು! ಪೊಲೀಸರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರು’.</p>.<p>‘ಈಗಂತೂ ತರಾವರಿ ಕಳ್ಳತನಗಳಾಗ್ತಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಂತೆ’.</p>.<p>‘ಒಡವೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತಗಳನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀರಾ?’</p>.<p>‘ಇಲ್ಲ ಮೇಡಂ, ಮತಗಳ ಲಾಕರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತಗಳ ಸುಭದ್ರತೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸುಮಿಗೆ ಒಡವೆ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>