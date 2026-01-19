ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesspersonal finance
ADVERTISEMENT

ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲುತ್ತದೆ ಸಂಬಳ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯ

ುವನಹಳ್ಳಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್
ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:58 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿತಾಯ ಏಕೆ? ಮತ್ತೊಂದು ಹುಳ ಬಿಟ್ಟ ಮಸ್ಕ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿತಾಯ ಏಕೆ? ಮತ್ತೊಂದು ಹುಳ ಬಿಟ್ಟ ಮಸ್ಕ್
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿತಾಯ ಏಕೆ? ಮತ್ತೊಂದು ಹುಳ ಬಿಟ್ಟ ಮಸ್ಕ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹35,000 ಸಂಬಳ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹35,000 ಸಂಬಳ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹35,000 ಸಂಬಳ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ: ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ: ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ: ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಮರುಕಳಿಸುವ RD ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಮರುಕಳಿಸುವ RD ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಮರುಕಳಿಸುವ RD ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?
SavingsSalaryPersonal Finance

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT