ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesspersonal finance
ADVERTISEMENT

ಹಣಕಾಸು: 2026ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವಕಾಶ ?

ವಸಂತ ಜಿ.ಹೆಗ್ಡೆ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಳೆದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಷೇರುಪೇಟೆ ನೀಡಿದ ಗಳಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ..
InvestmentShare Marketmarketgold bond

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT