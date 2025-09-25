ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ | ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌: ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ

<p>ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡಿವೆ, ಆ ಲಾಭವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ, ಲಾಭವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವ ಕ್ರಮವೊಂದು ಇದೆ.</p>.<p>ಅಂದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಗಳಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಂಡ್ನ ಗಳಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆ ಫಂಡ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫಂಡ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಈ ಹೋಲಿಕೆಯೊಂದೇ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ರೀತಿ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ (www.amfiindia.com) ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ‘ಅದರ್ ಡೇಟಾ’ ಕೊಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಫಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೋ, ಡೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಫಂಡ್ನ ಉಪವರ್ಗೀಕರಣ ಯಾವುದು (ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಡ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ‘ಗೋ’ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ಇಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಫಂಡ್ ಹಾಗೂ ಅದು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಲಾಭವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಫಂಡ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಲಾಭವನ್ನು ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗೆ (1 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ) ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಫಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>